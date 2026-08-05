Мадридский «Атлетико» нацелился на центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро, сообщает журналист Маттео Моретто.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

«Матрасники» включили 28‑летнего аргентинца в шорт‑лист под первым номером и уже сделали предложение о переходе.

Ромеро выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года, его контракт действует до 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 50 млн евро.

В составе сборной Аргентины Ромеро стал серебряным призёром ЧМ‑2026. В прошлом сезоне за «шпор» он провёл 32 матча, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.