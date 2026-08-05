5 августа с Стамбуле «Фенербахче» примет австрийский «Штурм» в матче квалификации Лиги чемпионов. Старт игры в 21:00 мск. Узнайте в нашем анонсе, где и как смотреть матч.

Обе команды успешно стартовали со второго раунда. «Фенербахче» выбил из сетки польский «Гурник». «Штурм» всухую разгромил шотландский «Хартс».

«Фенербахче» любит домашнее поле. Тут у «львов» набралась приличная серия без поражений, которая насчитывает 8 поединков. Эксперты считают, что у хозяев хорошие шансы продлить свою удачную полосу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили рассказали, выиграет ли «Фенербахче» в этом матче.

Букмекеры дают 1.32 на победу «Фенербахче» и 9.35 на победу «Штурма».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фенербахче» — «Штурм» смотрите на LiveCup.Run.