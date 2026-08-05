Испанский «Реал» находится в шаге от завершения крупного трансфера форварда немецкого «Лейпцига» Яна Диоманде.

Ян Диоманде globallookpress.com

По информации авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга руководству двух клубов осталось уладить лишь незначительные формальности и финальные детали сделки. Германский коллектив гарантированно получит за своего футболиста фиксированную компенсацию в размере 125 миллионов евро.

В соглашение также включены дополнительные бонусные выплаты. Около 10 миллионов евро составят легкодостижимые бонусы. При выполнении более сложных условий общая сумма трансфера может вырасти до 140 миллионов евро.