Игрок «Краснодара» Жубал высказался об уходе из команды армянского хавбека Эдуарда Сперцяна, который перебрался в «Аль-Ахли».

«Эдо определённо был для нас очень важным игроком. Мы его очень ценим: он принёс нашей команде много побед, к тому же был нашим капитаном. Но у нас очень много хороших игроков, и наша скамейка позволяет заменять тех, кого мы потеряли. Допустим, Никита Кривцов и до этого хорошо себя показывал, а сейчас продолжает набирать форму — в общем, проводит хороший сезон. И мы дальше будем продолжать побеждать и стремиться к первому месту», — цитирует Жубала «Чемпионат».

Напомним, что «Краснодар» стартовал в новом сезоне с двух побед и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.