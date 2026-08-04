Илья Забарный остаётся в сфере интересов «Ливерпуля». По информации DaveOCKOP, английский клуб провёл дополнительные переговоры о возможном переходе защитника «ПСЖ».

Илья Забарный globallookpress.com

Сообщается, что представители 23-летнего футболиста вновь вышли на связь с руководством мерсисайдского клуба, а обсуждение потенциальной сделки продолжается.

Источник отмечает, что прошлым летом «ПСЖ» заплатил за Забарного 57 миллионов фунтов стерлингов, поэтому французский клуб не намерен расставаться с игроком за меньшую сумму.

В минувшем сезоне украинский защитник провёл за парижан 37 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.