Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин высказался о перспективах команды в сезоне РПЛ.

Алексей Сутормин globallookpress.com

«Да всё банально и просто: надо зарабатывать очки, стараться достигать результатов в каждом матче — и всё. А дальше — уже весной смотреть, на что мы наработаем. Главное — работать и достигать максимального результата в каждой игре.

Команда решила задачу в прошлом сезоне — по спортивному принципу вышла в Премьер‑Лигу. Конечно, мы можем забирать очки и выигрывать. Игра с "Краснодаром" — тому пример. Не все команды, думаю, по такому счёту могут собраться и постараться отнять очки. Особенно за 10 минут до конца матча», — приводит слова Сутормина « Чемпионат ».

Напомним, что по итогам двух стартовых матчей у «Факела» нет очков. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.