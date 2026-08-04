Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о будущем российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Игорь Семшов globallookpress.com

«Я считаю, что в данной ситуации Захаряну нужно перейти в другой испанский клуб. И перезагрузиться там. Он же в Испании уже вроде бы около трех лет. Потому что бывает такое, когда ты в плане игры, может, и неплох, но травмы постоянно мешают. Поэтому я бы на его месте перешел куда‑нибудь в аренду в испанский клуб. В Россию я на его месте не возвращался бы. Вернуться он всегда успеет. А так он ментально уже там адаптировался, а это один из самых главных аспектов, когда ты уезжаешь играть в Европу», — приводит слова Семшова « Матч ТВ ».

Напомним, что Захарян в минувшем сезоне принял участие в 21 матче, в которых забил один мяч.