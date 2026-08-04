Турецкий «Фенербахче» в летнее трансферное окно нацелился на подписание вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда, информирует Tribal Football.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По данным источника, стамбульский клуб уже ведёт переговоры с окружением 28‑летнего футболиста насчёт перехода и существенно в них продвинулся. Известно, что летом «Фенербахче» намерен серьёзно потратиться, чтобы наконец завоевать золотые медали — впервые с сезона‑2013/2014.

Прошлый сезон Рашфорд отыграл в аренде в «Барселоне»: в 49 матчах он забил 14 мячей и сделал 11 ассистов. При этом у каталонского клуба было право выкупа игрока, но клуб не стал активировать этот пункт.