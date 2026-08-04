4 августа в Пирее состоится матч отбора Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» будет принимать «Неймеген». Старт встречи в 21:00 мск. Где и как смотреть игру? Об этом можно будет узнать далее в анонсе.

Для обеих команд это первый матч сезона. «Олимпиакос» попал в квалификацию, заняв второе место в Суперлиге Греции. «Неймеген» финишировал третьим в Эредивизии. Так что прошлый сезон выдался удачным для двух клубов.

И «Олимпиакос», и «Неймеген» выдали несколько неуверенных контрольных матчей перед этим поединком. Пирейцы проиграли в 3 поединках, уступив «Аяксу», «Антверпену» и АЗ. Гости проиграли «Эльферсбергу» и «Севилье».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

Букмекеры считают фаворитом «Олимпиакос» — 1.45 против 6.10, на ничью ставки принимаются за 4.60.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Олимпиакос» — «Неймеген» смотрите на LiveCup.Run.