Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как относится к формату текущего Кубка России, который был введен с сезона‑2022/23.

Михаил Кержаков globallookpress.com

«Мне нравится в этом формате то, что из‑за большего количества матчей футболисты, не получающие достаточной практики в чемпионате, могут получить ее в Кубке России, могут показать себя и что‑то доказать тренерскому штабу.

Но, на мой взгляд, ситуация, когда команда из Пути РПЛ после проигрыша опускается в нижнюю часть сетки, несправедлива. Считаю, что команда должна сразу вылетать», — сказал Кержаков «Матч ТВ».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак».