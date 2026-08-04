Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о травмированных футболистах команды.

Вадим Евсеев globallookpress.com

«Джапо долго восстанавливался. Наверное, мы потеряли его надолго. Что касается Сандрачука, в предыдущей игре он почувствовал проблемы с мышцами. В этой игре форс‑мажорно его выпустили, не планировали этого делать, только, может, на более маленький отрезок. Может, эта замена помешала нам выпустить Лесового. Думаю, что с ним всё нормально», — приводит слова Евсеева « Матч ТВ ».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» выиграло два матча на старте РПЛ, но проиграло «Крыльям Советов» (1:2) в первой игре Кубка России.