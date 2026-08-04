«Тоттенхэм» проявляет интерес к нападающему «Челси» Николаса Джексона, сообщает Daily Mail.

Николас Джексон globallookpress.com

По информации источника, синие оценивают 25-летнего футболиста в 65 млн фунтов стерлингов. Также в услугах Джексона заинтересована «Астон Вилла». Сам Джексон выразил готовность покинуть «Челси» в поисках более регулярной игровой практики.

Прошлый сезон 25-летний сенегалец провел в «Баварии» на правах аренды. В составе мюнхенской команды форвард провел 34 матча во всех турнирах, забив 11 голов и отдав три результативные передачи.