Кай Хаверц рассказал о задачах «Арсенала» на новый сезон, подчеркнув, что команда намерена бороться за победу во всех турнирах.

Кай Хаверц globallookpress.com

Полузащитник лондонского клуба отметил, что после чемпионского сезона в английской Премьер-лиге команда не собирается останавливаться на достигнутом и стремится сделать ещё один шаг вперёд.

«Думаю, мы можем и должны идти дальше. Вы видите, как другие команды становятся лучше, поэтому нам нужно вновь выйти на новый уровень. Для этого мы все здесь, для этого тренируемся, играем эти товарищеские матчи, чтобы вновь достичь своих целей в сезоне.

Думаю, мы хотим выиграть все трофеи. Для этого мы здесь. В последние пару сезонов мы многое упустили. Теперь мы выиграли английскую Премьер-лигу, но можем добиться гораздо большего.

Чтобы это случилось, мы должны выйти на новый уровень. Знаем, насколько длинный сезон и как тяжело даются турниры. В новом сезоне хотим снова выступить лучше и вновь добиться успеха», — приводит слова Хаверца Daily Mail.