Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о старте «Акрона» в новом сезоне.

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

Напомним, что «Акрон» проиграл на старте РПЛ «Зениту» (0:5) и «Рубину» (1:2), а также «Ростову» (0:4) в Кубке России.

«Серьезный удар по российскому футболу. А мы планировали, что "Акрон" будет выигрывать у всех по 7:0? Команда слабая, это видят все. Вот и всё.

Назначить русского тренера? Это дело акционеров "Акрона". Давайте кто‑то купит клуб и будет решать. Если в "Акроне" хотят, чтобы команду тренировал такой специалист, чтобы команда так играла и проигрывала — пожалуйста. Думаю, это нормально, когда есть сильные и слабые команды. "Акрон" — это слабая команда», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».