Коди Гакпо попал в сферу интересов «Тоттенхэма». Об этом сообщил спортивный журналист Бен Джакобс в социальной сети X.

Коди Гакпо globallookpress.com

По информации источника, лондонский клуб рассматривает возможность подписания нападающего «Ливерпуля», однако мерсисайдцы не намерены расставаться с одним из своих ключевых игроков.

Сообщается, что руководство «Ливерпуля» готово обсуждать продажу 27-летнего форварда только в случае поступления очень крупного предложения. Действующий контракт нидерландца с клубом рассчитан до 2030 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Гакпо составляет 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.