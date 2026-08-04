Нападающий Эндрик не собирается покидать мадридский «Реал» и намерен продолжить борьбу за место в основном составе. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Серхио Валентин.

По информации источника, бразильский форвард рассчитывает закрепиться в составе «сливочных» и не рассматривает вариант с уходом из клуба. При этом главный тренер команды Жозе Моуринью не считает 20-летнего футболиста лишним и рассчитывает на него в новом сезоне.

Вторую часть прошлого сезона Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где получил необходимую игровую практику.

За всё время выступлений в составе «Реала» бразилец принял участие в 40 матчах, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.