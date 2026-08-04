Эдин Джеко продолжит карьеру в «Шальке». Немецкий клуб официально объявил о продлении контракта с 40-летним нападающим.

Эдин Джеко globallookpress.com

Новое соглашение рассчитано на один сезон. Уже 4 августа опытный форвард присоединится к тренировкам команды и продолжит выступать под 10-м номером.

«Я, как и прежде, полон желания добиваться успеха и хочу помочь нашей команде и в Бундеслиге.

С тех пор как я присоединился к "Шальке" зимой, я стал частью отличной команды и почувствовал невероятную поддержку наших болельщиков. Выход в Бундеслигу — одно из самых ярких событий в моей карьере. Это было невероятно. Футбол на протяжении всей моей жизни приносил мне радость и мотивировал меня», — заявил Джеко после подписания нового соглашения.

Предстоящий сезон-2026/2027 станет для боснийского форварда уже 23-м в профессиональной карьере. Джеко присоединился к «Шальке» зимой 2026 года в статусе свободного агента.