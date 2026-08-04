Мемфис Депай готов продолжить карьеру в бразильском «Коринтиансе». Футболист выдвинул клубу ряд условий для подписания нового контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Мемфис Депай globallookpress.com

По информации источника, 32-летний нападающий рассчитывает получить не только улучшенные финансовые условия, но и ряд дополнительных привилегий. В частности, Депай хочет иметь личную VIP-ложу на домашнем стадионе клуба, право использовать арену для проведения собственных концертов, получать 50 процентов доходов от этих мероприятий, а также долю от призовых команды за будущие завоёванные трофеи.

Нидерландский форвард выступает за «Коринтианс» с 2024 года. За это время он провёл 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и отдал 15 результативных передач.