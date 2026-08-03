Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор возобновил работу в расположении испанского клуба.
Как сообщает авторитетное издание AS, в понедельник, 3 августа, 26-летний бразильский футболист приехал в спортивный комплекс «сливочных» в Вальдебебасе, где успешно сдал обязательные медицинские тесты.
Возвращение вингера к тренировочному процессу произошло на фоне активных обсуждений в прессе его потенциального ухода. Накануне в спортивных медиа появились сведения о том, что лондонский «Арсенал» готов выложить за лидера атак мадридцев внушительную компенсацию в размере 135 миллионов евро.