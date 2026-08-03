Легендарный нидерландский специалист Луи ван Гал может в четвёртый раз возглавить сборную Нидерландов.

Луи ван Гал globallookpress.com

По информации De Telegraaf, 74-летний тренер выразил готовность вернуться к работе с национальной командой после ухода Рональда Кумана, который покинул свой пост по итогам ЧМ-2026.

На мировом первенстве оранжевые сумели выйти из группы, однако завершили выступление уже на стадии 1/16 финала, уступив сборной Марокко в серии пенальти.

За свою карьеру ван Гал уже трижды руководил сборной Нидерландов — в 2000–2001, 2012–2014 и 2021–2022 годах.