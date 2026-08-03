Защитник «Баварии» Джонатан Та поделился ожиданиями от нового сезона.

Джонатан Та globallookpress.com

«Мы хотим продолжить с того места, где остановились в прошлом сезоне. Мы все чувствовали, что это был особенный сезон, потому что мы упорно работали над собой с первого дня и выкладывались на полную в каждом матче.

Даже когда что-то не было идеально, гладко или слаженно, нам всегда удавалось держаться вместе как команда и создавать атмосферу, которая заставляла нас чувствовать, что мы можем добиться чего угодно. Именно на этом нам и нужно строить дальнейшую игру», — приводит слова Та Sky Sport Germany.

Напомним, что в прошлом сезоне «Бавария» без особых проблем выиграла чемпионат Германии.