Полузащитник мадридского «Реала» Бернарду Силва высказался о предстоящей работе с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«С нетерпением жду начала работы и обучения у Жозе Моуринью. Очень рад, потому что он тренер, который очень много значит для португальского футбола.

Мы много смотрели игры его команд с самого моего детства, и он всегда возводил португальский футбол на самый высокий уровень», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что и Моуринью, и Силва перебрались в «Реал» нынешним летом.