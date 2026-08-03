Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо провел самостоятельное тренировочное занятие на спортивных объектах команды «Фликстон». Об этом сообщила пресс-служба этого клуба, представляющего десятый английский дивизион.

Джейдон Санчо globallookpress.com

26-летний футболист задействовал инфраструктуру любительского коллектива исключительно ради сохранения игровых кондиций перед подписанием контракта с новой командой. Представители «Фликстона» отдельно уточнили, что игрок не находится на просмотре и не планирует подписывать с ними соглашение. Примечательно, что данный стадион находится всего в трех милях от тренировочного комплекса манкунианцев в Каррингтоне.

В июне «Манчестер Юнайтед» официально расторг или не стал продлевать отношения с форвардом. Последние два с половиной года Санчо непрерывно выступал на правах аренды, успев защищать цвета дортмундской «Боруссии», «Челси» и «Астон Виллы».