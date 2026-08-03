Миланский «Интер» намерен в ближайшее время принять решение по возможному трансферу защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, миланцы хотят ускорить переговоры, поскольку интерес к серебряному призёру чемпионата мира 2026 года проявляют и другие клубы.

По информации источника, финансовые условия личного контракта не станут препятствием для сделки. Ромеро рассчитывает сохранить нынешний уровень зарплаты, которую получает в «Тоттенхэме», и «Интер» готов выполнить это требование.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего аргентинца составляет 50 миллионов евро. Его действующий контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.