«Барселона» включилась в борьбу за полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Каталонцы начали рассматривать испанского хавбека после серьезной травмы Френки де Йонга.

Боссы сине-гранатовых готовы начать официальные переговоры, если сам футболист захочет вернуться в Ла Лигу, а финансовые запросы устроят клуб. Ситуацию осложняет интерес к игроку со стороны мадридского «Реала».

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 33 матча во всех турнирах и забил два гола. Его действующий контракт с английской командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.