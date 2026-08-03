Форвард московского «Локомотива» Вадим Раков считает махачкалинское «Динамо», которому его команда уступила со счётом 1:2 во втором туре РПЛ, очень неудобным соперником.

Вадим Раков globallookpress.com

«Мы всегда знали, что это неудобный соперник. Бьются, борются до конца. Но получилось забить первыми, как и в игре с "Ахматом". Потом потеряли преимущество, у них вышли новые игроки, они добавили в атаке, и мы пропустили два гола. Разберем моменты и постараемся быть лучше в следующей игре.

Моя замена связана с желтой, из‑за нее и произошла замена. Я получил карточку, и потом была пара моментов, когда прихватил соперника за футболку, но вовремя отпустил, вспомнил, что уже желтая есть. От греха подальше поменяли», — сказал Раков «Матч ТВ».

Пока «Локомотив» имеет всего одно очко после двух матчей. В третьем туре железнодорожники примут «Акрон» 8 августа.