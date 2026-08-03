Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

Геннадий Орлов globallookpress.com

«В принципе, "Спартак" наиграл на победу в Грозном, проявил характер. Результат закономерен. А сейчас еще и Даку к москвичам присоединится. Безусловно, квалифицированный нападающий, способен усилить команду Карседо. В его мастерстве никто не сомневается.

Хотя один момент все-таки смущает. Вольется ли он в коллектив, найдет ли общий язык с новыми партнерами? Даку — футбольный эгоист. Да, нацелен на гол. Но часто тянет одеяло на себя. Больше думает о своей результативности.

Сможет ли он играть на команду так же, как Маркиньос, Барко? Сможет ли отрабатывать в прессинге? По своей манере он чем-то напоминает Ибрагимовича. Тот тоже поначалу был на поле эгоистом, затем, правда, поменялся.

Что ж, понаблюдаем за Даку в новой команде. Сможет ли он измениться? Совпадет ли его менталитет с психологией Барко, Маркиньоса? Поймем совсем скоро.

Знаю, что к нему был предметный интерес со стороны ЦСКА. Но Даку хотел зарплату, которая превышала бы оклад Акинфеева. В армейском клубе на это пойти не могли.

В "Спартаке" другие ставки. Стороны договорились. Что ж, на первый взгляд это выглядит топ-приобретением красно-белых. Если только будет решена проблема, которую я обозначил чуть выше.

Даку в свое время действительно мог оказаться и в "Зените". Сделка сорвалась. Возможно, питерцев насторожили некоторые моменты в поведении футболиста. Учитывались же и репутационные риски.

Ведь почему Кокорина не вернули в "Зенит"? Из-за той известной истории, в которую он влип с Мамаевым. Клуб оставлял за собой право не приглашать к себе игрока, который сам себя скомпрометировал. Мелочей в футболе не бывает.

Слушайте, Николай Петрович Старостин подбирал в "Спартак" игроков, которые соответствовали спартаковскому духу. Это я опять к вопросу о корректности, о честной игре. Ведь однажды в пользу красно-белых был назначен "левый" пенальти. И знаете, как поступил Женя Ловчев? Подошел к точке и демонстративно пробил в сторону углового флага», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Даку выступает в Казани с лета 2023 года, а его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года. Ранее он уже успел попрощаться с партнерами по казанской команде.