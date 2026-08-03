Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил решение москвичей не отпускать хавбека Алексея Батракова в «Галатасарай».

Алексей Батраков globallookpress.com

«"Локомотив" правильно сделал, что отказался продавать Батракова в "Галатасарай". Это радует. Да и это не тот вариант для Алексея, который следовало выбирать. Его продажа для клуба стала бы катастрофой. С деньгами всё плохо, но продажа этого футболиста означала бы потерянный сезон для команды. Мы уже видим, как в этом чемпионате они выглядят с потерями в составе. Руководство в этой ситуации поступило абсолютно правильно», — приводит слова Наумова «Советский спорт».

Батраков выступает за основной состав «Локомотива» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 17 голов и 12 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.