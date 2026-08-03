Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Главным претендентом на форварда считается «Панатинаикос», который уже направил красно-белым официальное предложение.

Ливай Гарсия globallookpress.com

Как сообщает Sport24.gr, греческий клуб предлагает оформить аренду игрока за 800 тысяч евро с последующим правом выкупа следующим летом за 10 миллионов евро.

По данным источника, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Сделка может быть заключена уже в ближайшее время.

Напомним, «Спартак» успешно стартовал в новом сезоне РПЛ, одержав две победы в двух первых турах и набрав шесть очков. Ранее красно-белые в гостях одолели «Ахмат» со счетом 2:1.