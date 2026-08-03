Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков рассказал, что на матч второго тура с «Зенитом» (0:3) настраивался особенным образом и мечтал проявить себя перед главным тренером питерцев Сергеем Семаком.

Андрей Касаджиков ФК «Оренбург»

«Скажу так — вообще ничего не давило перед игрой с "Зенитом". Более того, когда выходил на поле в игре с "Зенитом", чувствовал двойное вдохновение: с одной стороны, после такого матча с "Ростовом", с другой — понимал, что буду играть против родной команды. Были хорошие чувства.

Отличиться всегда хочется. На этот раз не получилось, будем еще усерднее тренироваться. Надеюсь, в следующих матчах будут моменты, получится их реализовать», — сказал 18-летний игрок в интервью «Матч ТВ».

Касаджиков арендован «Оренбургом» до конца сезона у «Зенита». В матче первого тура против «Ростова» (2:1) нападающий стал главным героем: он забил гол и отдал результативную передачу.