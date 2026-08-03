Московский ЦСКА официально прекратил переговоры по трансферу форварда турецкого «Гезтепе» Жуана Сантоса. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом "Гезтепе". Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство "Гезтепе" за профессиональный и конструктивный диалог», — написал Брейдо в личном телеграм-канале.
Ранее президент турецкой стороны Расмус Анкерсен заявлял, что клубы полностью согласовали переход 24-летнего бразильца за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 32 официальных матчах.