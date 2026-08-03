Московский ЦСКА официально прекратил переговоры по трансферу форварда турецкого «Гезтепе» Жуана Сантоса. Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

Жуан Сантос globallookpress.com

«ПФК ЦСКА действительно высоко оценивает качества футболиста Жуана и вел переговоры с турецким клубом "Гезтепе". Однако, взвесив совокупность игровых и финансовых характеристик, в ПФК ЦСКА было принято общее решение выйти из переговоров. Благодарим руководство "Гезтепе" за профессиональный и конструктивный диалог», — написал Брейдо в личном телеграм-канале.

Ранее президент турецкой стороны Расмус Анкерсен заявлял, что клубы полностью согласовали переход 24-летнего бразильца за 15 миллионов евро. В минувшем сезоне нападающий забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 32 официальных матчах.