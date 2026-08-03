Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает задействовать дипломатическую поддержку администрации президента США Дональда Трампа, чтобы остаться на главе руководящего футбольного органа.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Как информирует онлайн-издание New York Post, футбольный чиновник планирует провести официальную встречу с госсекретарем США Марко Рубио. В рамках диалога Инфантино намерен предложить тезис о том, что футбол может эффективно использоваться в качестве инструмента американской «мягкой силы».

Резкая активизация швейцарского функционера на политической арене вызвана глубоким кризисом внутри самой ФИФА. Ранее организация объявила о планах запустить дочернюю компанию FIFA Forward Enterprises, ориентированную на коммерческое управление правами на чемпионаты мира для максимизации общей прибыли.

Данный коммерческий проект столкнулся с жесткой оппозицией со стороны крупнейших континентальных конфедераций.