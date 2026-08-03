Лондонский «Арсенал» сделал официальный шаг к подписанию опорного полузащитника Бруно Гимараэса, однако столкнулся с твердой позицией «Ньюкасл Юнайтед».

Бруно Гимараэс globallookpress.com

По информации инсайдеров из Sky Sports, боссы «сорок» отклонили стартовое предложение столичного гранда, поскольку твердо намерены сохранить 28-летнего бразильца в составе. Финансовая сторона вопроса на данный момент разнится в футбольных медиа: одни источники утверждают, что «канониры» выставили пакет в размере 70+10 миллионов евро, другие же заявляют о гарантированных 77 миллионах евро без учета бонусных выплат.

Теперь тренерскому штабу и руководству «Арсенала» предстоит оперативно решить, готовы ли они увеличить бюджет и направить «Ньюкаслу» улучшенный чек ради закрытия этой масштабной сделки.