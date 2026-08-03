«Рома» проявляет серьёзный интерес к нападающему мадридского «Реала» Эндрику. По информации La Gazzetta dello Sport, римский клуб намерен арендовать 20-летнего бразильца с правом выкупа, при этом в соглашение может быть включена опция обратного выкупа для «сливочных».

Подобную схему мадридцы уже использовали при трансфере Нико Паса в «Комо». Сообщается, что спортивный директор «волков» Тони Д'Амико лично посетил Мадрид, чтобы обсудить детали потенциальной сделки.

При этом в самом «Реале» не спешат принимать решение о будущем форварда. Главный тренер Жозе Моуринью пока не определился с ролью Эндрика в команде.

Вторую часть прошлого сезона Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе».