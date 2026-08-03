Фанатское объединение московского «Спартака» Crazy North публично заявило о категорическом несогласии с потенциальным переходом нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в стан столичного клуба.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Мы выражаем полное несогласие с потенциальным трансфером Мирлинда Даку в наш клуб. Опираясь на бэкграунд албанца, мы предвидим череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьёзные задачи», — говорится в заявлении Crazy North.

По информации спортивных СМИ, руководство «Спартака» близко к активации опции выкупа нападающего за фиксированную компенсацию, а личное соглашение с игроком может быть подписано сроком до лета 2029 года.