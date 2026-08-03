Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти высказался о возможном переходе форварда Мирлинда Даку из казанской в московскую команду.

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Он 100% усилит "Спартак". Он хороший нападающий, знает чемпионат. Уже забил два гола [в сезоне], 100% поможет "Спартаку". В матче с "Ахматом" я увидел, что "Спартак" играл с Мартинсом в нападении, мне это не очень понравилось. Лучше, чтобы там играл какой‑то нападающий — Угальде или Даку, если он перейдёт.

Является ли Даку легендой "Рубина"? Чтобы стать легендой, нужно выиграть титул. Если ты много забиваешь, это хорошо, однако, чтобы стать легендой и остаться у всех в памяти, нужно взять титул. Даку — очень хороший футболист, но титул — это очень важно», -приводит слова Боккетти «Матч ТВ».

Даку выступает в Казани с лета 2023 года, а его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года. Ранее он уже успел попрощаться с партнерами по казанской команде.