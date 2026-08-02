Новичок «Челси» Данни Уэлбек рассказал, почему решил продолжить карьеру в лондонском клубе.

Данни Уэлбек globallookpress.com

«Что меня привлекло в "Челси"? Трофеи и победы. Эта философия близка мне, потому что именно к этому я стремлюсь каждый день. Я хочу побеждать, прогрессировать и становиться лучше. У этого клуба великая история, и он выиграл множество титулов. Именно к этому я хочу быть причастен.

Я приближаюсь к позднему этапу своей карьеры, но по-прежнему так же голоден до успеха и так же увлечён футболом. За долгие годы в Премьер-лиге я многое пережил и многому научился. Этот опыт бесценен. Я могу быть полезен не только на поле, но и поддерживать молодых игроков, которые хотят развиваться. Здорово находиться в таком положении», — цитирует Уэлбека Evening Standard.

В прошлом сезоне Уэлбек провёл за «Брайтон» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал две результативные передачи.