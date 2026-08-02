Сербский нападающий Душан Влахович снова отклонил предложение со стороны турецкого «Бешикташа», сообщает Diario Sport.

Душан Влахович globallookpress.com

Клуб из Стамбула пообещал 26‑летнему футболисту 8 млн евро за сезон и 5 млн в качестве подъёмных, но он продолжает ждать предложения со стороны «Барселоны», за которую мечтает играть.

При этом «Бешикташ» не намерен отказываться от возможности подписать Влаховича и обозначил ему крайний срок для принятия окончательного решения — 10 августа.

Напомним, что летом нападающий покинул «Ювентус» на правах свободного агента после того, как не смог договориться об условиях личного контракта.