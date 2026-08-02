Лондонский «Арсенал» продолжает проявлять серьёзный интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. По информации Goal со ссылкой на The Athletic, английский клуб готовит масштабное предложение о трансфере бразильца.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Сообщается, что «канониры» намерены предложить за 26-летнего форварда 135 миллионов евро, а ещё 10 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

По данным источника, сам Винисиус не исключает возможность перехода в «Арсенал».

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. За это время он провёл 375 официальных матчей, в которых забил 128 голов и отдал 100 результативных передач.