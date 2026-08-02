Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался о поражении в матче с «Краснодаром» (2:3).

Олег Василенко globallookpress.com

«В концовке удалось немного всех разбудить. Мы должны всегда играть так, как во втором тайме. Нам не нужно играть в поддавки. В перерыве сказал ребятам, что надо все делать намного веселее. Ребята старались, включили другие скорости. Если выдерживаем темп "Краснодара", то можем это делать всегда. Но времени на раскачку нет», — приводит слова Василенко « Матч ТВ ».

Благодаря этому успеху «Краснодар» набрал шесть очков из шести возможных и закрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на 14-м месте.