Французский «Пари Сен-Жермен» провел новые встречи с представителями нападающего «Барселоны» Феррана Торреса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Каталонский клуб рассчитывает сохранить 26-летнего испанца в составе, однако окончательный выбор остается за самим футболистом.
В прошедшем сезоне Торрес сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 50 млн.