В прошедшем сезоне Торрес сыграл 49 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 50 млн.

Каталонский клуб рассчитывает сохранить 26-летнего испанца в составе, однако окончательный выбор остается за самим футболистом.

Французский «Пари Сен-Жермен» провел новые встречи с представителями нападающего «Барселоны» Феррана Торреса . Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо .

Футбол• Вчера 12:01 Незаменимый: почему уход Родри окончательно разрушит «Манчестер Сити»

Футбол• 31/07/2026 20:41 Вингер по бартеру: «Зенит» и «Фламенго» готовят обмен Энрике на Плату

Футбол• 31/07/2026 12:52 Конец эпохи или жесткий блеф: почему УЕФА угрожает бойкотировать ЧМ — и что будет дальше

Футбол• 30/07/2026 12:03 Главная трансферная загадка лета: почему Влахович до сих пор остается без клуба

Футбол• 29/07/2026 22:31 Бросок на амбразуру: Манчини оставил Ближний Восток ради возрождения сборной Италии

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 13:50 «Челси» мог лишиться 15 очков — а не сняли ни одного. Как выкрутились?

Футбол• Сегодня 05:31 Месяц до закрытия окна: Какая стратегия у топ-клубов АПЛ

Футбол• Вчера 23:10 Кресло зашаталось. Инфантино может потерять пост президента ФИФА

Футбол• Вчера 18:06 Кризис в ФИФА, день третий: Инфантино отозвал план — и получил вотум недоверия

Футбол• Вчера 13:19 Вечная война ФИФА и УЕФА. Делят власть, турниры и миллиарды

Выбор читателей

Футбол• 30/07/2026 13:39 «Ман Сити» вложил £12,5 млн в 17‑летнего дерзкого вингера. Джереми Монга — проект на годы вперед

Футбол• 25/07/2026 21:02 Headshot: как ЦСКА выкупом Бориско у «Балтики» разом убивает несколько зайцев

Футбол• 28/07/2026 14:36 Методичка для Алонсо: 10 редких случаев, когда «Челси» покупал ветеранов, и что из этого вышло

Футбол• 29/07/2026 19:51 Рашфорд никому не нужен? «Манчестер Юнайтед» сам загнал себя в ловушку

Футбол• 28/07/2026 04:58 Фактор непредсказуемости: зачем Винисиус «Арсеналу»

Самое интересное

Футбол• 10/06/2026 20:37 Незавершенное дело. Добьется ли Моуринью успеха в «Реале» спустя 13 лет?

Футбол• 10/06/2026 15:30 Иран готовится к бою. На чемпионате мира по футболу

Футбол• 10/06/2026 11:02 Повторение 1994-го? Главные интриги и фавориты ЧМ-2026

Футбол• 09/06/2026 00:22 Инцидент с Эриксеном: пришел ли конец сердечным стартерам в спорте?