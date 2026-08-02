Французский «Пари Сен-Жермен» близок к приобретению вратаря итальянской «Пармы» и национальной сборной Японии Зиона Судзуки. Руководство парижского гранда уже направило официальный запрос о трансфере 23-летнего футболиста.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма предложенной компенсации составляет фиксированные 33 миллиона евро. Данные финансовые условия полностью устраивают итальянский клуб. Благодаря проявленной активности чемпионы Франции сумели опередить в борьбе за игрока туринский «Ювентус».
Отмечается, что боссы «ПСЖ» уже провели встречу с Судзуки и презентовали ему долгосрочный клубный проект. При этом итоговый статус и распределение игрового времени японского голкипера в новой команде будут напрямую зависеть от дальнейшего будущего другого вратаря парижан Люки Шевалье.