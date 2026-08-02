Французский «Пари Сен-Жермен» близок к приобретению вратаря итальянской «Пармы» и национальной сборной Японии Зиона Судзуки. Руководство парижского гранда уже направило официальный запрос о трансфере 23-летнего футболиста.

Зион Судзуки
Зион Судзуки globallookpress.com

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма предложенной компенсации составляет фиксированные 33 миллиона евро. Данные финансовые условия полностью устраивают итальянский клуб. Благодаря проявленной активности чемпионы Франции сумели опередить в борьбе за игрока туринский «Ювентус».

Отмечается, что боссы «ПСЖ» уже провели встречу с Судзуки и презентовали ему долгосрочный клубный проект. При этом итоговый статус и распределение игрового времени японского голкипера в новой команде будут напрямую зависеть от дальнейшего будущего другого вратаря парижан Люки Шевалье.