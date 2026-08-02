Отмечается, что боссы «ПСЖ» уже провели встречу с Судзуки и презентовали ему долгосрочный клубный проект. При этом итоговый статус и распределение игрового времени японского голкипера в новой команде будут напрямую зависеть от дальнейшего будущего другого вратаря парижан Люки Шевалье .

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо , сумма предложенной компенсации составляет фиксированные 33 миллиона евро. Данные финансовые условия полностью устраивают итальянский клуб. Благодаря проявленной активности чемпионы Франции сумели опередить в борьбе за игрока туринский «Ювентус» .

Французский «Пари Сен-Жермен» близок к приобретению вратаря итальянской «Пармы» и национальной сборной Японии Зиона Судзуки . Руководство парижского гранда уже направило официальный запрос о трансфере 23-летнего футболиста.

Футбол• Вчера 17:09 Манчестер Сити — Интер: онлайн, прямая трансляция товарищеского матча

Футбол• 30/07/2026 12:03 Главная трансферная загадка лета: почему Влахович до сих пор остается без клуба

Футбол• 29/07/2026 22:31 Бросок на амбразуру: Манчини оставил Ближний Восток ради возрождения сборной Италии

Футбол• 28/07/2026 19:13 Манчини вернулся в сборную Италии. Спустя 3 года и 17 дней хаоса

Футбол• 27/07/2026 22:42 Отмена Пирло: сборная Италии отказалась от услуг тренера по политическим мотивам

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 13:50 «Челси» мог лишиться 15 очков — а не сняли ни одного. Как выкрутились?

Футбол• Сегодня 05:31 Месяц до закрытия окна: Какая стратегия у топ-клубов АПЛ

Футбол• Вчера 23:10 Кресло зашаталось. Инфантино может потерять пост президента ФИФА

Футбол• Вчера 18:06 Кризис в ФИФА, день третий: Инфантино отозвал план — и получил вотум недоверия

Футбол• Вчера 13:19 Вечная война ФИФА и УЕФА. Делят власть, турниры и миллиарды

Выбор читателей

Футбол• 31/07/2026 20:41 Вингер по бартеру: «Зенит» и «Фламенго» готовят обмен Энрике на Плату

Футбол• 27/07/2026 18:07 Винисиус — следующий? Лучшие и худшие трансферы из «Реала» в АПЛ

Футбол• 26/07/2026 23:18 «Оренбург» в меньшинстве камбэкнул против «Ростова»! 18-летний Касаджиков сверкнул на старте сезона

Футбол• 30/07/2026 13:39 «Ман Сити» вложил £12,5 млн в 17‑летнего дерзкого вингера. Джереми Монга — проект на годы вперед

Футбол• 25/07/2026 21:02 Headshot: как ЦСКА выкупом Бориско у «Балтики» разом убивает несколько зайцев

Самое интересное

Бои• 07/07/2026 15:13 Новая эра в боксе! Дана Уайт, его лига Zuffa и саудиты меняют правила игры

Футбол• 07/07/2026 12:57 Что дальше, Анчелотти? Будущее Бразилии после болезненного вылета с ЧМ‑2026

Футбол• 07/07/2026 12:01 В тени Холанна и Месси: 12 игроков, которые взорвали ЧМ-2026

Футбол• 07/07/2026 01:37 Последний матч Роналду на ЧМ: фотогалерея