Россиянин Леонид Слуцкий больше не является главным тренером «Шанхай Шэньхуа», информирует клубная пресс-служба.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Специалист сообщил об этом на пресс-конференции после поражения от «Ляонин Тиерен» (1:3). Это поражение стало для команды третьим кряду.

«В текущем сезоне общие результаты команды не оправдали ожиданий клуба и болельщиков. С целью повышения уровня игры, корректировки направления развития команды и обеспечения успешного выполнения сезонных задач, руководство клуба после тщательного рассмотрения приняло решение провести реорганизацию тренерского штаба первой команды», — говорится в заявлении клуба в соцсети.

Слуцкий работал в китайской команде с января 2024 года. Он дважды выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и дважды привел команду к серебряным медалям чемпионата страны.