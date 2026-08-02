Нападающий нидерландского АЗ и национальной сборной Ирландии Трой Пэрротт привлек внимание сразу трех европейских клубов в текущее летнее трансферное окно, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Трой Пэрротт globallookpress.com

Главным претендентом на 24-летнего форварда считается английский «Вест Хэм Юнайтед». Параллельно за ситуацией вокруг футболиста внимательно следят испанский «Бетис» и амстердамский «Аякс».

Трудовое соглашение ирландского нападающего с клубом из Алкмара рассчитано еще на три года. Руководство АЗ пока не делало официальных заявлений о трансферной стоимости своего лидера, однако высокая конкуренция среди потенциальных покупателей может существенно поднять итоговую цену на игрока.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов экс-форвард лондонского «Тоттенхэма» продемонстрировал высокую результативность. Пэрротт принял участие в 28 матчах Эредивизи, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей.