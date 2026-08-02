Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев высказался о победе своей команды в поединке 2-го тура РПЛ против «Факела»(3:2).

Магомед Оздоев globallookpress.com

«В конце с "Факелом" мы просто расслабились, игра была сделана, так бывает. Пропустили нелепые голы, но надо отдать должное "Факелу". Что касается меня, думаю, в ближайшее время буду готов на 100%.

Если говорить о "Краснодаре" после ухода Сперцяна, то команда не зависела от одного игрока, клуб всегда боролся за высокие места. Надо отдать должное тому, что "Краснодар" — единственный клуб за восемь лет, который стал чемпионом, кроме "Зенита". Это о многом говорит. Сейчас всё в наших руках», — цитирует Оздоева «Чемпионат».

Благодаря этому успеху «Краснодар» набрал шесть очков из шести возможных и закрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. «Факел» потерпел второе поражение подряд и остался на 14-м месте.