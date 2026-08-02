«Тоттенхэм» предпринял попытку подписать нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена в нынешнее летнее трансферное окно, однако первое предложение лондонского клуба было отклонено.

Виктор Осимхен globallookpress.com

По информации инсайдера Экрема Конура, «шпоры» предложили за 27-летнего форварда около 65 миллионов евро. Однако руководство действующего чемпиона Турции не устроила эта сумма.

Сообщается, что «Галатасарай» оценивает нигерийского нападающего как минимум в 75 миллионов евро и не намерен расставаться с одним из своих лидеров за меньшую компенсацию.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги Осимхен провёл 22 матча, в которых забил 15 голов и отдал пять результативных передач.