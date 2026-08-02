Украинский полузащитник Михаил Мудрик в ближайшее время присоединится к «Челси», который продолжает предсезонное турне по Азии.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, футболист уже вылетел в Китай, чтобы как можно скорее присоединиться к команде. В настоящее время лондонский клуб находится в Гонконге, где проводит заключительный этап подготовки к новому сезону.

Во время азиатского турне «Челси» предстоит сыграть товарищеские матчи с «Ювентусом», «Миланом», «Реалом Сосьедад» и малайзийским клубом «Джохор Дарул Тазим».

Напомним, возвращение Мудрика стало возможным после того, как с украинца была снята дисквалификация за нарушение антидопинговых правил.