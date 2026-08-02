Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью подвёл итоги товарищеского матча с «Фиорентиной» (2:2) и оценил подготовку команды к сезону-2026/27.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Второй тайм получился более сложным с точки зрения физической борьбы, так как нам противостояла типичная итальянская команда»,

«Мадридский "Реал" остаётся "Реалом", даже если это товарищеский матч. С первого дня подготовки я очень доволен командой, хотя не все футболисты ещё вернулись после чемпионата мира. Что касается моего возвращения в Мадрид, то пока я ничего особенного не чувствую. Всё впереди», — цитирует тренера Marca.

Моуринью возглавил «Реал» в июне, подписав контракт до 30 июня 2029 года.