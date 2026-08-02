Датский полузащитник итальянского «Наполи» Йеспер Линдстрем продолжит профессиональную карьеру в чемпионате Германии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Йеспер Линдстрем globallookpress.com

Руководство неаполитанцев согласовало переход 26-летнего футболиста в гельзенкирхенский «Шальке» на правах аренды. Сегодня игрок успешно проходит официальное медицинское обследование перед подписанием документов. Трудовой договор между клубами предусматривает опцию последующего выкупа трансферных прав на датчанина за фиксированные 5 миллионов евро.

В минувшем футбольном году атакующий полузащитник уже получал игровой опыт в Германии, защищая на правах аренды цвета «Вольфсбурга». В составе «волков» датчанин принял участие в 13 официальных встречах Бундеслиги, однако не сумел отметиться результативными действиями на поле.