«Манчестер Юнайтед» намерен в летнее трансферное окно подписать левого защитника «Арсенала» Майлза Льюиса‑Скелли, способного также играть в центре полузащиты.

По данным издания The Independent, манкунианцы сделали предложение о трансфере 19‑летнего футболиста и считают его переход вполне вероятным.

Сам «Арсенал» не намерен отпускать своего воспитанника, но в свете возможного усиления в виде Бруно Гимарайнса и Винисиуса Жуниора может решиться на продажу в надежде компенсировать финансовые затраты.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает Льюиса‑Скелли в 45 млн евро. На его счету — два матча в составе сборной Англии.